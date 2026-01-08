Madrid: performance negativa per Solaria

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che passa di mano con un calo del 2,14%.
L'andamento di Solaria
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Solaria
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)