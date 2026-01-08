Milano 14:05
Madrid: performance negativa per Solaria
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo del 2,14%.

L'andamento di Solaria nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Solaria è in rafforzamento con area di resistenza vista a 18,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,12. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 18,91.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
