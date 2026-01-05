Milano 15:01
Migliori e peggiori
Madrid: giornata depressa per Solaria
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un calo del 2,20%.

Lo scenario su base settimanale di Solaria rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente, Solaria è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,44.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
