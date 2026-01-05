Madrid: giornata depressa per Solaria

(Teleborsa) - Sottotono l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che passa di mano con un calo del 2,20%.
Lo scenario su base settimanale di Solaria
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Tecnicamente, Solaria
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,66. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)