Milano 13:29
45.622 -0,29%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:29
10.060 -0,62%
Francoforte 13:29
25.036 +0,58%

Madrid: andamento sostenuto per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: andamento sostenuto per Solaria
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

Il movimento di Solaria, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni di medio periodo di Solaria confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,55 Euro con primo supporto visto a 18,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```