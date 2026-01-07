Madrid: andamento sostenuto per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,55 Euro con primo supporto visto a 18,09. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)