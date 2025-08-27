Milano 17:35
New York: luce verde per Atlassian

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 167,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 172,2. Il peggioramento di Atlassian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 164,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
