New York: luce verde per Atlassian

(Teleborsa) - Grande giornata per la società di software australiana
, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Atlassian
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Atlassian
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 167,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 172,2. Il peggioramento di Atlassian
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 164,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)