New York: andamento negativo per Atlassian

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di software australiana
, che presenta una flessione del 2,44% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Atlassian
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Analizzando lo scenario di Atlassian
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 145,7 USD. Prima resistenza a 151,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 143,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)