New York: MongoDB sale verso 289,6 USD

(Teleborsa) - Rialzo per la piattaforma di database moderna e generica
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 33,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MongoDB
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +30,63%, rispetto a +0,48% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MongoDB
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 278,6 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 289,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 271,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)