Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:47
23.517 -0,04%
Dow Jones 18:47
45.500 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

New York: MongoDB sale verso 289,6 USD

Migliori e peggiori
New York: MongoDB sale verso 289,6 USD
(Teleborsa) - Rialzo per la piattaforma di database moderna e generica, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 33,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MongoDB mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +30,63%, rispetto a +0,48% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per MongoDB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 278,6 Dollari USA. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 289,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 271,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```