Milano 17:35
45.076 -0,14%
Nasdaq 20:42
25.733 -1,11%
Dow Jones 20:42
48.976 -0,08%
Londra 17:35
10.172 +0,17%
Francoforte 17:35
24.309 -2,07%

New York: Intuit scende verso 487,6 USD

Ribasso per la società produttrice di software finanziari, che tratta in perdita del 7,84% sui valori precedenti.
