Milano 17:03
45.705 -2,00%
Nasdaq 17:03
24.515 -1,51%
Dow Jones 17:03
48.883 -1,25%
Londra 17:03
10.303 -0,96%
Francoforte 17:03
24.373 -0,94%

New York: Qualcomm scende verso 133,7 USD

Pressione sulla compagnia tech statunitense, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,91%.
