Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:14
25.593 -1,13%
Dow Jones 18:14
48.546 -1,07%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: AppLovin scende verso 474,3 USD

Ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che passa di mano in perdita del 12,49%.
