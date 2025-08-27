Milano 17:35
New York: scambi in positivo per Workday

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Workday si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 224,6 USD. Prima resistenza a 229,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 221,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
