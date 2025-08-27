New York: scambi in positivo per Workday

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Workday
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Workday
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 224,6 USD. Prima resistenza a 229,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 221,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)