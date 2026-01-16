Milano 17:35
45.800 -0,11%
Nasdaq 18:23
25.556 +0,04%
Dow Jones 18:23
49.421 -0,04%
Londra 17:35
10.235 -0,04%
Francoforte 17:35
25.297 -0,22%

New York: scambi in positivo per CoStar

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per CoStar
Avanza il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che guadagna bene, con una variazione del 3,58%.
Condividi
```