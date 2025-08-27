Parigi: performance negativa per Orange

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc
, che mostra un decremento dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale delle tlc
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Orange
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,83 Euro. Primo supporto a 13,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)