Migliori e peggiori
Parigi: performance negativa per Orange
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di tlc, che mostra un decremento dell'1,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Orange, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della multinazionale delle tlc. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Orange evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,83 Euro. Primo supporto a 13,49. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,36.

