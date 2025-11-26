Milano 14:44
43.061 +0,85%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:44
9.673 +0,66%
Francoforte 14:44
23.591 +0,54%

Parigi: scambi in positivo per l'OREAL

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per l'OREAL
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dei cosmetici, con una variazione percentuale del 2,12%.
Condividi
```