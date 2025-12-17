Milano 12:12
44.249 +0,59%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:13
9.847 +1,67%
Francoforte 12:12
24.077 0,00%

Parigi: risultato positivo per Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: risultato positivo per Societe Generale
Punta con decisione al rialzo la performance della big bank francese, con una variazione percentuale del 3,26%.
Condividi
```