Milano 11:51
42.557 -0,23%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:51
9.272 +0,07%
Francoforte 11:51
24.132 -0,09%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Sanlorenzo

Seduta vivace oggi per ilproduttore di yacht e superyacht, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
