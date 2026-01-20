Milano 13:21
44.511 -1,52%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:21
10.083 -1,10%
Francoforte 13:21
24.555 -1,62%

Piazza Affari: in calo Sanlorenzo

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Sanlorenzo
(Teleborsa) - Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo del 2,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Sanlorenzo rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sanlorenzo. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,6 Euro. Primo supporto visto a 30,75. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
