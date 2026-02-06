Piazza Affari: giornata depressa per Sanlorenzo

(Teleborsa) - Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht
, che passa di mano con un calo del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di Sanlorenzo
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Sanlorenzo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,18 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,83.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)