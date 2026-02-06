Milano 13:47
45.655 -0,36%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 13:47
10.326 +0,16%
Francoforte 13:47
24.624 +0,54%

Piazza Affari: giornata depressa per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono ilproduttore di yacht e superyacht, che passa di mano con un calo del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di Sanlorenzo rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Sanlorenzo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,18 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 31,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 32,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
