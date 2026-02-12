Milano 13:40
46.659 +0,32%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:40
10.485 +0,12%
Francoforte 13:40
25.196 +1,37%

Piazza Affari: positiva la giornata per Sanlorenzo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene ilproduttore di yacht e superyacht, con un rialzo del 3,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Sanlorenzo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,28%, rispetto a +1,15% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Le implicazioni di medio periodo di Sanlorenzo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 33,48 Euro con primo supporto visto a 32,38. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 31,72.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
