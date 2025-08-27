Milano 15:29
Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon

Balza in avanti la società leader nelle soluzioni uditive, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
