PLATINUM del 26/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Composto rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.
Lo scenario del platino che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1.344,2. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1.362,7 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1.335,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)