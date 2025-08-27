Milano 11:52
42.542 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:52
9.271 +0,06%
Francoforte 11:52
24.127 -0,11%

PLATINUM del 26/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Composto rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,48%.

Lo scenario del platino che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1.344,2. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 1.362,7 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 1.335,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
