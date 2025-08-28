Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,32%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.869,5, mentre il primo supporto è stimato a 45.023,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46.715,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)