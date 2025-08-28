Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,44%.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.645,9 con area di resistenza individuata a quota 7.905,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.547,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)