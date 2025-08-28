Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanziale invarianza per l'Eurostoxx 50, che archivia la seduta con un +0,17%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5.460. Primo supporto visto a 5.355. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5.317.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)