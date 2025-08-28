Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Ribasso composto e controllato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,72% sui valori precedenti.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 42.990. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 42.029. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 41.709, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)