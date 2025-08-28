Milano 14:50
42.484 +0,32%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:50
9.227 -0,31%
Francoforte 14:50
24.081 +0,14%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,04% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 42.366,25 punti

Milano mostra un +0,04% alle 13:00 e continua gli scambi a 42.366,25 punti.
