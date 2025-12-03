Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:32
25.543 -0,05%
Dow Jones 17:32
47.722 +0,52%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,19% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.437,7 punti

Milano mostra un +0,19% alle 16:00 e continua gli scambi a 43.437,7 punti.
