Milano 10:43
43.559 +0,09%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:44
9.727 +0,16%
Francoforte 10:43
23.974 +0,39%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,12% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 43.572,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,12% alle 10:30)
Milano mostra un +0,12% alle 10:30 e continua gli scambi a 43.572,06 punti.
Condividi
```