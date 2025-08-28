Milano 12:19
Francoforte: andamento sostenuto per Sma Solar Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Sma Solar Technology, con una variazione percentuale del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sma Solar Technology rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 23,89 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,29. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 22,93.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
