Milano 9:51
45.803 +0,34%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:51
10.188 +0,03%
25.270 -0,06%

Francoforte: andamento sostenuto per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Adidas
Scambia in profit il produttore di calzature sportive, che lievita del 2,15%.
Condividi
```