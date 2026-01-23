Milano 10:44
44.903 -0,42%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 10:44
10.159 +0,09%
Francoforte 10:44
24.853 -0,01%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy
Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita dell'1,96%.
Condividi
```