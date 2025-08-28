Milano 12:19
42.362 +0,03%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 12:19
9.211 -0,48%
Francoforte 12:19
24.028 -0,07%

Francoforte: brillante l'andamento di Continental

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Continental
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, con una variazione percentuale dell'1,89%.
Condividi
```