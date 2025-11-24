Francoforte: andamento rialzista per Continental

compagnia tedesca produttrice di componentistica auto

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il grafico a breve delmostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 64,32 Euro e supporto stimato a quota 63,38. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 65,26.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)