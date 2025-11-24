Milano 13:32
Francoforte: andamento rialzista per Continental

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Continental
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.


Il grafico a breve del produttore di pneumatici mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 64,32 Euro e supporto stimato a quota 63,38. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 65,26.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
