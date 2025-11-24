Milano 15:37
Continental prevede fino a 1.500 tagli aggiuntivi di posti di lavoro

Finanza
(Teleborsa) - La tedesca Continental prevede fino a 1.500 tagli aggiuntivi di posti di lavoro nella sua divisione gomma e plastica ContiTech. Lo ha dichiarato una fonte del consiglio aziendale.

Continental, che si prepara a vendere l'attività nell'ambito di una profonda ristrutturazione aziendale, aveva in precedenza annunciato l'intenzione di risparmiare 150 milioni di euro all'anno a partire dal 2028 presso ContiTech, che intende vendere l'anno prossimo per concentrarsi esclusivamente sul core business degli pneumatici.

A gennaio, Continental ha annunciato l'intenzione di chiudere quattro stabilimenti e di ridimensionarne altri due, con un impatto su 580 posti di lavoro presso ContiTech.

Sono stati annunciati circa 10.000 tagli di posti di lavoro a livello di gruppo nell'ambito della ristrutturazione, che ha incluso lo scorporo della divisione ricambi auto di Continental, ora quotata in borsa come Aumovio, all'inizio di quest'anno.
