Francoforte: risultato positivo per Continental

(Teleborsa) - Avanza la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Continental mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,33%, rispetto a -0,58% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 75,66 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,84. Il peggioramento del produttore di pneumatici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 74,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
