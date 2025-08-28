Francoforte: risultato positivo per Continental

(Teleborsa) - Avanza la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Continental
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,33%, rispetto a -0,58% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 75,66 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 76,84. Il peggioramento del produttore di pneumatici
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 74,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)