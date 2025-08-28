Milano 14:52
42.492 +0,34%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:52
9.228 -0,29%
Francoforte 14:52
24.081 +0,14%

Francoforte: si concentrano le vendite su Tag Immobilien

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Tag Immobilien
Retrocede Tag Immobilien, con un ribasso del 2,34%.
Condividi
```