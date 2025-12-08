Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:38
25.581 -0,43%
Dow Jones 18:38
47.721 -0,49%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Francoforte: giornata depressa per Tag Immobilien

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Tag Immobilien, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Tag Immobilien rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Tag Immobilien, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 13,49 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,86 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 13,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
