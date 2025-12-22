Francoforte: in calo Tag Immobilien

(Teleborsa) - Sottotono Tag Immobilien
, che passa di mano con un calo del 2,38%.
Lo scenario su base settimanale di Tag Immobilien
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Tag Immobilien
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,62 Euro con area di resistenza individuata a quota 12,94. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)