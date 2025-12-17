Milano 15:50
44.241 +0,57%
Nasdaq 15:50
25.062 -0,28%
Dow Jones 15:50
48.295 +0,38%
Londra 15:50
9.838 +1,58%
Francoforte 15:50
24.076 0,00%

Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che passa di mano con un calo del 2,16%.
