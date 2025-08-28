Milano 14:53
42.499 +0,35%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 14:53
9.229 -0,29%
Francoforte 14:53
24.079 +0,14%

Londra: calo per Rightmove

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Rightmove
Composto ribasso per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, in flessione del 2,31% sui valori precedenti.
Condividi
```