Milano
14:53
42.499
+0,35%
Nasdaq
27-ago
23.566
0,00%
Dow Jones
27-ago
45.565
+0,32%
Londra
14:53
9.229
-0,29%
Francoforte
14:53
24.079
+0,14%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 15.10
Home Page
/
Notizie
/ Londra: calo per Rightmove
Londra: calo per Rightmove
Migliori e peggiori
,
In breve
28 agosto 2025 - 13.00
Composto ribasso per il
principale portale immobiliare nel Regno Unito
, in flessione del 2,31% sui valori precedenti.
Condividi
Argomenti trattati
Regno Unito
(29)
Titoli e Indici
Rightmove
-1,92%
