Londra: rosso per RELX

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali
, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di RELX
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di RELX
che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,73 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 35,46. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 34,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)