Londra: rosso per RELX

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,73 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 35,46. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 34,48.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)