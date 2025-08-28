Milano 14:53
Londra: rosso per RELX

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di RELX rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di RELX che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 34,73 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 35,46. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 34,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
