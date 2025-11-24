Milano
13:37
42.263
-0,93%
Nasdaq
21-nov
24.240
0,00%
Dow Jones
21-nov
46.245
+1,08%
Londra
13:37
9.559
+0,21%
Francoforte
13:37
23.220
+0,56%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 13.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: performance negativa per BAE Systems
Londra: performance negativa per BAE Systems
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Spazio
24 novembre 2025 - 13.00
Rosso per l'
azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio
, che sta segnando un calo del 2,19%.
Condividi
Leggi anche
Londra: si concentrano le vendite su BAE Systems
Londra: movimento negativo per BAE Systems
Londra: scambi negativi per BAE Systems
Londra: scambi al rialzo per BAE Systems
Titoli e Indici
Bae Systems
-1,96%
Altre notizie
Londra: brillante l'andamento di BAE Systems
Gli sforzi di pace in Ucraina affossano i titoli della difesa: giù Leonardo, Rheinmetall e Bae Systems
Londra: performance negativa per Antofagasta
Londra: performance negativa per Vodafone
Londra: performance negativa per Experian
Londra: performance negativa per Weir Group
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto