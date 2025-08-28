Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:23
23.682 +0,49%
Dow Jones 19:23
45.573 +0,02%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

New York: andamento negativo per Moderna

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per Moderna
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società americana di biotecnologia, in flessione del 2,79% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Moderna è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Moderna segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 24,09 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 24,94. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 23,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```