New York: in bella mostra First Solar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che passa di mano con un aumento del 3,86%.

La tendenza ad una settimana di First Solar è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di First Solar, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 201,2 USD. Primo supporto visto a 194,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 190,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
