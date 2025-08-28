New York: in bella mostra First Solar

(Teleborsa) - Brilla il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che passa di mano con un aumento del 3,86%.
La tendenza ad una settimana di First Solar
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di First Solar
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 201,2 USD. Primo supporto visto a 194,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 190,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)