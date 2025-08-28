Piazza Affari: rally per LU-VE Group

produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione

FTSE Italia Mid Cap

LU-VE Group

indice delle società a media capitalizzazione

LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo per il, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,2%, rispetto a +1,15% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,95 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)