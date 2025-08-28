Milano 14:55
Piazza Affari: rally per LU-VE Group

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,04%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che LU-VE Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,2%, rispetto a +1,15% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Allo stato attuale lo scenario di breve di LU-VE Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,95 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
