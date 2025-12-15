Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:22
25.120 -0,30%
Dow Jones 20:22
48.362 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: l'indice del settore costruzioni italiano in rally
Giornata brillante per il settore costruzioni a Milano, che avanza a 73.990,92 punti.
Condividi
```