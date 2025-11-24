Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, con un rialzo del 2,55%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di LU-VE Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)