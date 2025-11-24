Milano 13:43
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:43
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per LU-VE Group
(Teleborsa) - Bene il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, con un rialzo del 2,55%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di LU-VE Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 38,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 39,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```