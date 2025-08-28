Milano 9:35
42.627 +0,66%
Nasdaq 27-ago
23.566 0,00%
Dow Jones 27-ago
45.565 +0,32%
Londra 9:35
9.257 +0,01%
24.149 +0,43%

PLATINUM del 27/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Sostanziale invarianza per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un -0,11%.

Le implicazioni tecniche complessive del platino evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.343,2. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1.361,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1.335,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
