PLATINUM del 27/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanziale invarianza per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un -0,11%.
Le implicazioni tecniche complessive del platino evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.343,2. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1.361,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1.335,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)