Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Seduta in frazionale rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, che ha terminato gli scambi in aumento a 7.762,6.
Lo status tecnico del CAC 40 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.658,4, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.918,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.554,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)