Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Appiattita la performance dell'Eurostoxx 50, che porta a casa un trascurabile +0,07%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Eurostoxx 50, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5.462. Primo supporto visto a 5.358. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5.318.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)