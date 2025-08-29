Milano
28-ago
0
0,00%
Nasdaq
28-ago
23.703
+0,58%
Dow Jones
28-ago
45.637
+0,16%
Londra
28-ago
9.217
-0,42%
Francoforte
28-ago
24.040
0,00%
Venerdì 29 Agosto 2025, ore 05.55
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 24.998,82 punti
In breve
,
Finanza
29 agosto 2025 - 03.38
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.998,82 in apertura.
Condividi
