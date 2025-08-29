Milano 28-ago
0 0,00%
Nasdaq 28-ago
23.703 +0,58%
Dow Jones 28-ago
45.637 +0,16%
Londra 28-ago
9.217 -0,42%
Francoforte 28-ago
24.040 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 24.998,82 in apertura.
